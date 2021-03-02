لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف سر زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

أكدت الكاتبة الصحفية، اسماء الحسينى نائب رئيس تحرير الأهرام، المتخصصة في الشأن الأفريقي

إن زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة مريم الصادق الطيب، جاءت في توقيت مهم جدا وتحمل دلالات ورسائل قوية للداخل

والخارج ولأمتي وادي النيل "شعبي مصر والسودان".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.





وأضافت "الحسيني" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن وزير الخارجية السوداني قامت بـ زياتين منذ توليها مهام عملها الأولي لـ جوبا عاصمة جنوب السودان والثانية للقاهرة لما يمثلاه من عمق استراتيجي للخرطوم، وناقشت خلال لقائها الرئيس السيسي ونظيرها المصري سامح شكري موضوعات عدة أبرزها الموقف الإثيوبي المتعنت فيما يخص ملف سد النهضة.





وتابعت "الحسيني"،: القاهرة والخرطوم لهما موقف ثابت ومحدد ورافض لأي "ابتزاز" فيما يتعلق بـ ملف سد النهضة وإصرار الجانب الإثيوبي على استكمال ملء السد قبل إتمام المفاوضات، بالإضافة إلى وقوف مصر إلى جانب السودان في الصراع الدائر على حدودها وتأكيدها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.





وأردفت: هناك تعاون مشترك في عدة مجالات بجانب القضية الأهم والأبرز وهي سد النهضة منها التعاون في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، بالإضافة لاستعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.





واختتمت "الحسيني" قائلة: القاهرة تدعم الخرطوم وتقف لـ جوارها في مواجهة أي مخاطر وتعمل على استقرار السودان في المرحلة الانتقالية وتقول للعالم أجمع أن أمتي النيل يقفان جنبا إلى جنب في وجه ما يحدق بهما من مخاطر، كما تعلن القاهرة دعمها للجنة الرباعية المشكلة لمناقشة أزمة سد النهضة وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخًا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

كما طالب الرئيس بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

واعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

و أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.



