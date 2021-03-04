تحذير من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في الإمارات

حذر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات من طقس الأيام المقبلة حيث يسود البلاد طقس رطب وغائم جزئي أحيانًا تتقلب فيه درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض وسط إحتمال لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية .





ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، أوضحت الأرصاد، في بيان لها، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة وقالت " يسود البلاد الخميس طقس رطب صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مغبر وغائم جزئي أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان".





وأضافت: "أما بعد غد الجمعة فيكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا فيما ترتفع درجات الحرارة نهارا، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يصبح مضطربًا تدريجيًا بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان".





وتابعت: "يسود البلاد يوم السبت طقس رطب صباحًا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية - مغبر إلى غائم جزئي أحيانًا - في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، أما البحر فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان".





"أما يوم الأحد فيكون الطقس رطبا صباحًا على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحيانًا - مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة على البحر تصبح معتدلة السرعة بوجه عام بعد الظهر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط الموج ليلًا في الخليج العربي، مضطرب يصبح متوسط الموج ظهرًا في بحر عمان".



