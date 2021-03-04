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ثقافة

أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، اليوم الخميس، عن شروط الاشتراك فى مسابقة المهرجان العربي الرابع للشباب، والذي يفتتح فى 17 سبتمبر 2022 .

تشمل مجالات التنافس التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي والرسم والجرافيك، وحددت إدارة المهرجان آلية المشاركة للمصريين والعرب وطرق تلقى الأعمال المتنافسة، كما حددت لجان الفرز والتحكيم.

يرأس المهرجان الفنان الدكتور أحمد نوار، والقومسير العام لمعرض المهرجان الدكتور أحمد رجب صقر، وتضم اللجنة العليا للمهرجان برئاسة نوار فى عضويتها الدكتور صلاح المليجي والدكتور طارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام   والناقد التشكيلي هشام قنديل.
أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد
أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد
أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد
أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد
أتيليه العرب للفنون والثقافة يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي .. شاهد
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