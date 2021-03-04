ما بين الألماني والكوري .. أفضل 5 سيارات هاتشباك في الإمارات

أودي A3

تعمل السيارة بنظام محركي Audi A3 40 TFSI e PHEV الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني بقوة 148 حصانًا، فيتم إقران محرك الاحتراق Thie بمحرك كهربائي بقدرة 80 كيلو وات ويولد ناتجا مشتركا يبلغ 210 أحصنة (150 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 258.1 رطل قدم (350 نيوتن متر).





هيونداي I30N





من أفضل سيارات الهاتشباك حاليا بسعة 1.6 لتر بأربع اسطوانات و 16 اسطوانة قادرة على تلبية احتياجاتك في التنقل دون الشعور بأي اجهاد او قصور في الطرق الداخلية أو الخارجية ويولد المحرك قدرة 121 حصاا وتأتي السيارة بناقل حركة يدوي او اوتوماتيكي لتختار ما يناسبك.





ميني كوبر





مازدا 3 هاتشباك





أوبل كورسا هاتشباك



