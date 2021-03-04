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سيارات

ما بين الألماني والكوري .. أفضل 5 سيارات هاتشباك في الإمارات

الخميس 04/مارس/2021 - 09:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
لا تزال سيارات الهاتشباك هي الخيار الأفضل للشباب في دول الخليج وخاصة في الإمارات لما تتمتع به من شكل عصري وانسيابية على الطريق ، وصغيرة ومفضلة لدى الكثير ممن يعملون حديثا في دولة الإمارات، وفي هذا التقرير نقدم أبرز 5 سيارات هاتشباك في الإمارات.


أودي A3
سيارة AUDI A3 : اقرأ - السوق المفتوح
تعمل السيارة بنظام محركي Audi A3 40 TFSI e PHEV الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني بقوة 148 حصانًا، فيتم إقران محرك الاحتراق Thie بمحرك كهربائي بقدرة 80 كيلو وات ويولد ناتجا مشتركا يبلغ 210 أحصنة (150 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 258.1 رطل قدم (350 نيوتن متر).


هيونداي I30N
هيونداي أي30 أن 2021 الجديدة - وزن أقل وتقنيات أمان اضافية وأداء أفضل - موقع ويلز

من أفضل سيارات الهاتشباك حاليا بسعة 1.6 لتر بأربع اسطوانات و 16 اسطوانة قادرة على تلبية احتياجاتك في التنقل دون الشعور بأي اجهاد او قصور في الطرق الداخلية أو الخارجية ويولد المحرك قدرة 121 حصاا وتأتي السيارة بناقل حركة يدوي او اوتوماتيكي لتختار ما يناسبك.


ميني كوبر

ميني كوبر جي سي دبليو 2019 - النسخة الرياضية الأنيقة - موقع ويلز
من سيارات الهاتشباك المنتشرة جدا في الخليج ، وتستمد قوتها من محرك سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 231 حصانا، وذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.


مازدا 3 هاتشباك

صدى البلد: سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور
تستمد السيارة mazda 3 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 أحصنة وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات.


أوبل كورسا هاتشباك

مواصفات وأسعار سيارة اوبل كورسا 2019 - جير خانة
هي الخيار  الأفضل للشباب ،وتتمتع السيارة بمحرك تيربو قوة 75 حصانا، وهو بسعة 1.2 لتر مؤلف من 3 اسطوانات، وتتوفر السيارة بنظام Multimedia Navi Pro وأيضًا خدمة Opel Connect للاتصال .
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