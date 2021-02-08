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سيارات

تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:30 م
زوتي Z100
زوتي Z100
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صبري طلبه

واصلت زوتي Z100 تصدرها قائمة أرخص سيارة في السوق المصري، حيث ينتمي هذا الطراز إلى فئة "الهاتشباك" صغيرة الحجم، مزود بحزمة من أنظمة الأمان و التحكم، كما انفردت السيارة بالعديد من القدرات الفنية أيضًا.

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك بسعة 1000 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 75 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 90 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

 

ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.3 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تقدر بـ100 كم/ساعة، كما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 3559 مم للطول، وبعرض يبلغ 1620 مم، و بارتفاع يقدر بـ 1476 مم، و قاعدة عجلات تتراوح بين 1400 و 1405 مم، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 50 لترًا.

 

تتمتع زوتي Z100 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تتضمن، عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق والمقعد الأمامي، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.

 

بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، و زجاج كهربائي، و مرايات جانبية كهربائية، وجهاز انذار، و مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، وتكييف هواء، وجنوط معدنية فضية اللون من ثمانية أضلاع.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة زوتي Z100 نحو 118 ألف جنيه.

تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري
تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري
تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري
تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري
تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري
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