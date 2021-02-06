مواصفات وأسعار العملاق الفرنسي بيجو 3008 موديل 2021

تواصل شركة بيجو الفرنسية تألقها داخل السوق المصري للسيارات، بعدة إصدارات مختلفة ومنها النموذج العملاق بيجو 3008 والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويحمل هذا التصميم باقة من المفاهيم الحديثة والقوية، وأيضًا يحتوي على حزمة متطورة من أساليب الرفاهية والتحكم، وعناصر الأمن والسلامة.





زودت السيارة بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبهذه القدرات الفنية تتمكن بيجو 3008 من الانطلاق نحو سرعة 100 كم، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.





وتتمتع بيجو 3008 موديل 2021 بحزمة متطورة من وسائل الأمن و السلامة و التي تضمنت، منظومة الوسائل الهوائية AIR BAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج تعزيز قوة الفرامل ABA، و نظام متابعة ضغط مستوى الاطارات.





كما يتوافر نظام التوازن الالكتروني ESP، و نظام المساعدة على خوض الشواهق و المنحدرات HAC، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن أمامية و خلفية متصلة بكاميرا تساعد على سهولة الاصطفاف.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 3008 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 509.990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتي موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 559.990 جنيها.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 634.990 جنيها.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 639.990 جنيها.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 684.990 جنيها.