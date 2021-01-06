زيادة في أسعار بيجو 301 موديل 2021.. تفاصيل | صور

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة الفرنسية بيجو 301 موديل 2021 والتي تعد واحدة من أسطول سيارات الصانع الفرنسي عن فئة السيدان، و تراوحت تلك الزيادة بين 4 آلاف و 5 آلاف جنيه.





تتمتع بيجو 301 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق.





زودت بيجو 301 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 115 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 10.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





حصلت بيجو 301 على جنوط معدنية بلغ قياسها 15 بوصة، ومكيف هواء، و زجاج كهربائي، وخاصية التحكم في ارتفاع المقاعد، و زودت الفئة الأعلى تجهيزا بشاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 7 بوصة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية مدعومة بمستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 301 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل Active 2021 محرك 1600 CC بسعر 242.990 جنيه بدلًا من 237.990 ألف جنيه.