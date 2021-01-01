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سيارات

سعر بيجو 3008 موديل 2019 في سوق المستعمل

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر بيجو من أفضل السيارات الاوروبية التي لديها ثقة كبيرة بينها وبين العميل سواء في سوق المستعمل او سوق السيارات الزيرو ، ومن اكثر السيارات التي لاقت إقبال كبير في سوق المستعمل هي بيجو 3008 موديل 2019 ، حيث يتراوح سعرها 476 ألف إلى 494 ألف .

وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندرات سعة 1600 سي سي ولكن تبلغ قوته 165 حصانًا عند 6000 دورة فى الدقيقة، فيما يبلغ أقصى عزم لدوران المحرك 240 نيوتن متر عند 1400 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة للعجلات من خلال ناقل أوتوماتيكي لست سرعات.


 وتتمتع السيارة بوسائل الراحة والرفاهية وهومفتاح ذكي وزر لإدارة وإيقاف المحرك وكمبيوتر رحلات ودواسات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة ونظام بيجو i-cockpit وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة .

كما  تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس وشاشة بالإضافة إلى مفاتيح مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت والسرعة ونظام الهاتف بتقنية البلوتوث وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وباور

وتتميز السيارة بيجو 3008 بمقومات متعددة ، كما أنها تسهم في جعلها شعبيتها في السوق المحلي والسبب هو شكلها الخارجي الانيق والجوانب العملية  مثل حقيبة السيارة ، والتي تتفوق على مثيلتها نيسان قشقاي بحوالي 90 لتر ، وسيات أتيكا بحوالي 10 لتر .



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