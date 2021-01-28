في اليوم العالمي لبناء برج إيفل.. اعرف حكاية الأسد الفرنسي بيجو

يوافق اليوم الثامن والعشرين من يناير ذكرى انطلاق أعمال تشييد وبناء الرمز الفرنسي الشهير "برج ايفيل"، والذي يعد واحدًا من أهم المعالم السياحية، و نقطة جذب العديد من الجنسيات حول العالم، حيث تم بناؤه عام 1887 واستمرت هذه الأعمال عامين.





تم افتتاحه للجماهير تحديدا في 15 مايو عام 1889، و بلغ ارتفاعه نحو 313.2 مترًا، ثم تطور الأمر في عام 2011 ليصل ارتفاعه إلى 327 مترا، واستمر ايفل لمد 41 عاما من تاريخ إنشائه أحد أكثر المعالم ارتفاعًا على وجه الأرض.





ولكن في حقيقة الأمر هذه الذكرى كانت فرصة ذهبية لنسترجع سويًا تاريخ العملاق الفرنسي العظيم "ايفيل"، و أيضا لنكون على موعد مع أحد أعرق قلاع تصنيع السيارات الفرنسية بيجو.





هل تعلم أن الأسد الفرنسي بيجو كان يعمل في بداية الأمر في تصنيع مطاحن البن و الفلفل و الملح، يبدو أن المعلومة سوف تدهش الكثير، حيث كانت الانطلاقة الأولى عام 1810 و حتى عام 1842، ثم تحول نشاط الشركة إلى مجال آخر وهو صناعة الدراجات البخارية و كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر.





اتخذت الشركة العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وكانت هي الشركة الراعية لفريق كرة القدم الفرنسي سوشو و الذي أسس من قبل أحد أفراد عائلة بيجو في عام 1928.





وبعد أن تطور إنتاج الشركة في صناعة المحركات استطاعت أن تبهرنا بالعديد من الاصدارات، و تعتبر كانت الانطلاقة الثورية بداية من عام 1900.



