الحكاية وراء شعار نيسان.. وماذا يعني؟

تختلف معاني شعارات كل شركات السيارات , فلكل شركة شعارها و لكل شعار حكاية وكل صاحب شركة له الرمز الذي يفضله , فمثلا شعار شركة بنتلي متأثر بالطاءات لأنها في الاصل شركة صناعة محركات طائرات حربية , و شركة بي ام دبليو BMW المكون شعارها من أربعة أجزاء داخل الدائرة بالألوان الأزرق والأبيض هي في الواقع تمثل ولاية بافاريا الألمانية بشكل معاكس لعقارب الساعة.







وغيرها من الشركات التي يرتبط شعارها بشيء معين له دلائل خاصة.. و اليوم نستعرض شعار شركة نيسان nissan عملاق صناعة السيارات اليابانية، فمنذ تأسيس شركة نيسان nissan عام 1932 وكانت مسؤولة عن إنتاج سيارات داتسون خارج اليابان .







بعد توقف قسم داتسون عام 1984 أنشأت نيسان شعارها بنفس الشكل والذي شهد تغيرات كثيرة آخرها في 2012، حيث صار دائرة متداخلة مع مستطيل بالألوان الفضية المتدرجة لتمثيل التطور والحداثة والإبداع مع البساطة والتقاليد التي عليها منتجات الشركة.





ولتمييز السيارة في السوق الخارجي اختارت داتسون المستطيل الأزرق المتداخل مع الدائرة كشعار لها و كان شعار داتسون مستوحي من العلم الياباني حيث تعبر الدائرة الحمراء عن كون اليابان بلاد الشمس المشرقة أما المستطيل الأزرق فهو للإشارة إلى اسم العلامة.







أما اسم نيسان ، فهو يعني “المعجزة”، وهو اسم شهر ابريل في التقويم الميلادي ولم يتغير منذ اكثر من 20 عاما فكان بمثابة بصمة تضعها Nissan علي كل سياراتها وبقي شعار نيسان طوال عقود ملتزمًا بمعتقد مؤسسها يوشيسوكي أيكاوا والذي يعني بحسب قوله: “إذا كان إيمانك قويًا، فهو قادر حتى على اختراق الشمس”.







وتم تغيير شعار نيسان Nissan مؤخرا ليواكب الحقبة الجديدة و التطور في العصر الحديث, فقامت نيسان بتطوير شعار حديث يرمز إلى التوجه نحو المستقبل والحفاظ في آن واحد على تراث اNissan الغني وتقاليد ابتكارها وتغير فقط بعض الشيء، الا انه لا تزال كلمة نيسان داخل دائرة انسيابية.