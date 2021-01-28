قصة نجاح شركة فوجي عملاق الصناعات اليابانية.. المساهم الأول في تصنيع سوبارو

تعد شركة فوجي اليابانية للصناعة الثقيلة من أهم الشركات في مجال الصناعات باليابانية، وتتبع أصولها إلى شركة ناكاجيما التي تأسست عام 1917 و قد كانت الاولى في تصنيع طائرات الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية وقد افلست بسبب قوات التحالف .
تأسست الشركة عام 1953 عندما انضمت إلى 5 شركات يابانية ، وتعتبر من أكبر منتجي اجهزة النقل ،وهي فوجي جيدوشا كوجيو ، وفوجي كوجيو ، وطوكيو فوجي ، وسانجيو.
ومنذ بداية تأسيس الشركة وهي تبيع معداتها إلى اكبر 9 مؤسسات صناعية في العالم ، ويعمل بها مايقر من 15000 ألف موظف ،كما انها حاليا تقوم بتصنيع سيارات من صنف سوبارو و يقوم القسم الفضائي منها بصناعة اجزاء من طائرات البوينج و مروحيات قوات الدفاع اليابانية
في الفترة من عام 1968 الى عام 1999 امتلكت نيسان 20% من شركة فوجي التي اكتسبت في فترة ظهور الدمج الحكومية المنظم لشركات صناعة السيارات اليابانية لتطوير المنافسة تحت ادارة رئيس الوزراء ايساكو ساتو اثناء ملكيتهم ،واهتمت نيسان بقسم تصنيع الحافلات ، وجعلتها من أولوياتها.
كما أعارت خبرتها في تصنيع السيارات إلى سوبارو، بالإضافة إلى ان تويوتا تمتلك جزء صغير من شركة فوجي حتى الآن ، بالإضافة إلى فوجي تعتبر المقاول لوكالة الدفاع اليابانية و تسوق و تبيع الطائرت والمروحيات التجارية والدفاعية.
تأسست الشركة عام 1953 عندما انضمت إلى 5 شركات يابانية ، وتعتبر من أكبر منتجي اجهزة النقل ،وهي فوجي جيدوشا كوجيو ، وفوجي كوجيو ، وطوكيو فوجي ، وسانجيو.
ومنذ بداية تأسيس الشركة وهي تبيع معداتها إلى اكبر 9 مؤسسات صناعية في العالم ، ويعمل بها مايقر من 15000 ألف موظف ،كما انها حاليا تقوم بتصنيع سيارات من صنف سوبارو و يقوم القسم الفضائي منها بصناعة اجزاء من طائرات البوينج و مروحيات قوات الدفاع اليابانية
في الفترة من عام 1968 الى عام 1999 امتلكت نيسان 20% من شركة فوجي التي اكتسبت في فترة ظهور الدمج الحكومية المنظم لشركات صناعة السيارات اليابانية لتطوير المنافسة تحت ادارة رئيس الوزراء ايساكو ساتو اثناء ملكيتهم ،واهتمت نيسان بقسم تصنيع الحافلات ، وجعلتها من أولوياتها.
كما أعارت خبرتها في تصنيع السيارات إلى سوبارو، بالإضافة إلى ان تويوتا تمتلك جزء صغير من شركة فوجي حتى الآن ، بالإضافة إلى فوجي تعتبر المقاول لوكالة الدفاع اليابانية و تسوق و تبيع الطائرت والمروحيات التجارية والدفاعية.