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أصل الحكاية

قصة نجاح شركة فوجي عملاق الصناعات اليابانية.. المساهم الأول في تصنيع سوبارو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:32 م
سوبارو
سوبارو
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أماني نوار
تعد شركة فوجي اليابانية للصناعة الثقيلة من أهم الشركات في مجال الصناعات باليابانية، وتتبع أصولها إلى شركة ناكاجيما التي تأسست عام 1917 و قد كانت الاولى في تصنيع طائرات الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية وقد افلست بسبب قوات التحالف .

تأسست الشركة عام 1953 عندما انضمت إلى 5 شركات يابانية ، وتعتبر من أكبر منتجي اجهزة النقل ،وهي فوجي جيدوشا كوجيو ، وفوجي كوجيو ، وطوكيو فوجي ، وسانجيو.

ومنذ بداية تأسيس الشركة وهي تبيع معداتها إلى اكبر 9 مؤسسات صناعية في العالم ، ويعمل بها مايقر من 15000 ألف موظف ،كما انها حاليا تقوم بتصنيع سيارات من صنف سوبارو و يقوم القسم الفضائي منها بصناعة اجزاء من طائرات البوينج و مروحيات قوات الدفاع اليابانية

في الفترة من عام 1968 الى عام 1999 امتلكت نيسان 20% من شركة فوجي التي اكتسبت في فترة ظهور الدمج الحكومية المنظم لشركات صناعة السيارات اليابانية لتطوير المنافسة تحت ادارة رئيس الوزراء ايساكو ساتو اثناء ملكيتهم ،واهتمت نيسان بقسم تصنيع الحافلات ، وجعلتها من أولوياتها.

كما أعارت خبرتها في تصنيع السيارات إلى سوبارو، بالإضافة إلى ان تويوتا تمتلك جزء صغير من شركة فوجي حتى الآن ، بالإضافة إلى فوجي تعتبر المقاول لوكالة الدفاع اليابانية و تسوق و تبيع الطائرت والمروحيات التجارية والدفاعية.

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