مواصفات وأسعار سوبارو XV موديل 2020 - 2021

واصلت الشركة اليابانية سوبارو تألقها بالنسخة XV، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، لتكون هي إطلالة الصانع الياباني وأحد إصدارات أسطول الشركة صاحبة مجموعة النجوم.





تعتمد سوبارو XV على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 114 حصان، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.





وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0، حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 13.1 ثانية، وبلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تقدر بـ 100 كم.





حصلت سوبارو XV على العديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، وفرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





تأتي سوبارو XV بحزمة من التجهيزات و التي تضمنت، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعدد 6 مكبرات صوتية، وتمتعت الفئات الاعلى تجهيزا ببعض الكماليات أبرزها، فتحة سقف كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وتكييف هواء مزدوج.





ويبلغ السعر الرسمي لـ سوبارو XV موديل 2020 / 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 410 آلاف جنيه.

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 419.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 469.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 499.900 جنيه.