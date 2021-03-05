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رياضة

بعد الهجوم عليه.. كلوب يكشف سر استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سر استبدال النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة تشيلسي، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة الريدز بهدف دون رد.
كان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبدل محمد صلاح في الدقيقة 60، وحل تشامبرلين بديلا له.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة:" محمد صلاح كان يعاني بدنيا بعض الشيء في المباراة اليوم، لذلك قمت استبداله بـ تشامبرلين، من أجل تنشيط منطقة وسط الملعب، كان يمكن استبدال فيرمينو أو ساديو ماني أيضا".

وتابع:" محمد صلاح ظهر محبطا خلال المباراة، ولم يكن منتعشا كالعادة، لذلك كانت علامة لعدم المخاطرة به".

وعن غضب محمد صلاح بعد قرار استبداله، أوضح كلوب:" الأمور تسير على ما يرام، وأنا اتخذ القرارات التي أراها مناسبة لصالح الفريق".

وشنت جماهير ليفربول هجوما عنيفا على  يورجن كلوب، عقب استبداله أمام تشيلسي، كونه أحد أفضل لاعبي الفريق أمام البلوز وأكثرهم حيوية على أرضية الملعب.

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