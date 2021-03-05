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أصل الحكاية

سبب غريب منع الهند من المشاركة فى كأس العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:23 م
القدم
القدم
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إسلام خالد
يعد كأس العالم أكبر بطولة رياضية لكرة القدم حيث المشاركة فيها هو شرف بحد ذاتة ولكن الشرف الاعظم هو لمن يحققها وتقام البطولة كل أربعة أعوام ويشارك بها 32 منتخب على مستوي العالم ويحدد لكل قارة من قارات العالم عدد معين من المنتخابات يمكنها المشاركة فى كأس العالم .

وهناك العديد من الدول التى تحلم فى المشاركة فى تلك البطولة العالمية الكبرى ولكن لا تستطيع الاسف أن تشارك ومن المنتخابات التى لم تشارك فى كأس العالم هو منتخب الهند حيث لم يشارك فى أى نسخة من كأس العالم ورفضت المشاركة فى أحدى نسخ كأس العالم لسبب غريب جدآ.

وجاء كأس العالم فى نسختة الرابعة والتى أستضافته البرازيل فى عام 1950  وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بعتزار عدد من الدول والتى تمثل قارة اسيا فقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوة الى دولة الهند المشاركة فى بطولة كأس العالم وكان رد الهند بالموافقة فى البداية ولكن تقدموا بطلب أن يسمح لهم بالعب فى البطولة بدون إرتداء الاحذاية.
وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم  برفض الطلب وأن لا يجوز لاى منتخب أن يشارك فى البطولة وينزل الى الملعب بدون إرتداء حذاء ، وعلية إنسحابة الهند من المشاركة فى البطولة بسبب رفض الطلب وأعتاد الهنود فى تلك الفترة أن يلعبوا كرة القدم فى بلادهم بدون أرتداء الاحذية ولم تستطع الى يومنا هذا الوصول الى البطولة.
وكان المنتخب الهندى لكرة القدم شارك فى دورة الألعاب الأوليمبية عام 1948، التىأقيمت فى لندن، وفاجأوا الحضور بخوض المباريات بدون أحذية، حيث لعب بعضهم بالجوارب، والبعض الآخر حافى القدمين.

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