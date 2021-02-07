اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع .. حكاية مثل يقوله المصريون بشكل خاطئ

اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع مثل مصري قديم يتداوله المصريون كثيرا فى حياتهم اليومية، ليؤكدوا على شدة الاحتياج لشئ ما وعدم التنازل عنه أو التفريط فيه وتركه.





ولكن لا يعرف كثير من المصريين أن هذا المثل الذى يقولونه قد أساءوا فهمه لدرجة كبيرة جعلت بعض البلدان العرب يعتقدون أن المصريين بخلاء على الله ولا يؤدون زكاتهم، ولا يتبرعون فى سبيل الله من أموالهم .



اقرأ أيضا : قبل مذبحة القلعة.. الجمالية شاهد على تطهير مصر من رؤوس الفساد الأتراك قيل هذا المثل فى أرض مصر من على لسان المصريين فى أيام الاحتلال العثماني لمصر، فقد فرض العثمانيون على المصريين الكثير من الضرائب الباهظة والتى أثقلت كاهلهم ولم تجعلهم قادرين على دفع الضرائب ولا على العيش فى أرضهم، فكثرة الضرائب جعلتهم لا يستطيعون توفير أى أموال حتى يأتوا بأكل به.