ليلة حزينة على طريق الكريمات.. ضحايا من عائلة واحدة وسائق التريلا: مقصدش

ليلة حزينة شهدتها قرية بني محمد بمركز أبنوب محافظة أسيوط بعد مصرع 18 من أبناء المحافظتين في حادث تصادم علي طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص واخرى تريلا.





أسرع اهالي الضحايا إلي مستشفيات اطفيح وبني سويف للاطمئنان على ذويهم وكانت الصدمة بوفاة غالبية ركاب الميكروباص بعد انقلاب السيارة التريلا عليهم وتهشمها تماما وتحول من فيها لأشلاء.





انفجار الإطار السبب





تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى، وأشارت إلي أن انفجار إطار السيارة النقل أدى لانقلابها بالمقطورة المحملة ب "الطفلة" علي ميكروباص يسير بجوارها ما أدي إلي تهشم الميكروباص بالكامل وتحول بعض جثث الضحايا الى أشلاء.





مأساة عائلة واحدة





وأشارت التحريات إلى أن غالبية الضحايا من محافظة أسيوط، وبينهم مسن وزوجته وأحفاده وآخرون من محافظة بني سويف.





وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما ادى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتقلت على الفور قوات امن الجيزة وسيارات الاسعاف لنقل المتوفين والمصابين الي المستشفيات.





وافادت مصادر الي انه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجاري نقل باقي جثث المتوفين حصر اعداد المصابين





سارينة اسعاف





دفعت محافظتي الجيزة وبني سويف بسيارات الاسعاف التي نقلت المتوفين والمصابين الي مستشفيات اطفيح المركزي وبني سويف وتبين ان بينهم عدد من الاطفال والسيدات مجهولي الهوية.





تم تحرير محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لاجراء المعاينة لمسرح الحادث وامرت بالتحفظ على سيارتي الحادث وندب مهندسين فنيين لفحصهما وبيان مدى التلفيات بهما سبب وقوع الحادث.



