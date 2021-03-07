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محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 28213 سيدة للعناية بصحة الأم والجنين

الأحد 07/مارس/2021 - 01:25 م
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
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أيمن رياض

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 28213 سيدة من السيدات الحوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين ، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.


وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة ، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهرى ، وفيروس نقص المناعة البشرى ، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم ، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين .


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وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.


وفي سياق متصل، نظمت مديرية الصحة بالمنيا،أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.


من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا،إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1779 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.


وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة،أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 268 باطنة، 116 قلب، 231 جلدية، 141 نساء، 99 تنظيم اسرة، 69 اسنان، بالإضافة لاجراء 86 تحاليل مختلفة واجراء 61 حالات موجات صوتيه واجراء 5 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 117 متردد وتم خلع اسنان 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 37 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 103 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.


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