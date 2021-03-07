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تعليم

وزير التعليم العالي يشيد بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت جامعة الملك سلمان الدولية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:38 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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نهلة الشربيني
قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسادة عمداء الكليات، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على استعداد الجامعة لتشغيل المقر الرئيسي للجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2021-2022.



واستمع الوزير خلال جولته التفقدية لشرح كامل حول الخطط التي تضعها الجامعة لتوفير المنح الدراسية لأبناء محافظة جنوب سيناء، والتجهيزات اللازمة التي تقوم بها الكليات؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الجامعي المقبل.

تفقد عبدالغفار مباني إدارة الجامعة والكليات وملحقاتها من فصول ومعامل وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، وصالة الألعاب، وكذلك المنطقة الترفيهية من ملاعب قدم قياسية، وملاعب خماسية، وملاعب متنوعة، وحمام سباحة.

كما قام الوزير بجولة داخل المباني السكنية الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأشاد سيادته بمستوى الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني؛ استعدادًا لبدء الدراسة في العام الجامعي القادم، موجهًا بالاستخدام الأمثل لكافة المساحات المتوافرة بالجامعة.

كما تفقد الوزير المستشفى التعليمي الخاص بالجامعة، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي سيكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشاد عبدالغفار بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات عالمية، مشددًا على المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية للمشروعات القومية التي تساهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.

جدير بالذكر أن مساحة مقر جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تبلغ مائتي فدان في المرحلة الأولى، ويحتوي الفرع على كليات (الهندسة، والصناعات التكنولوجية، والطب، وطب الأسنان، والتمريض)، كما يوجد منطقة متكاملة للألعاب الرياضية تحتوي على العديد من الملاعب المكشوفة، وصالات الألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث النظم السمعية والبصرية.
وزير التعليم العالي يشيد بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت جامعة الملك سلمان الدولية
وزير التعليم العالي يشيد بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت جامعة الملك سلمان الدولية
وزير التعليم العالي يشيد بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت جامعة الملك سلمان الدولية
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