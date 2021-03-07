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حوادث

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

الأحد 07/مارس/2021 - 05:10 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

تناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنبًا للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.. وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

 ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.
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