بعد افتتاح أكبر خلية دفن بمصر.. 15 معلومة عن مركز المخلفات الخطرة بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنية.





حضر الافتتاح، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ومحمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.





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وفيما يلي أبرز المعلومات عن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة وخلية الدفن الجديدة:

1- بدأ مشروع "إدارة المخلفات الخطرة"، في إطار عقد اتفاق في 22فبراير 1999م بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، بتمويل 10 مليون جنية من الحكومة الفنلندية.

2- يستقبل المركز 39 نوع من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان.

3- المرحلة الأولي بالمشروع كانت على مساحة 37 فدان بمنطقة الناصرية، واُنشئ مدفن على مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات الغير عضوية الصلبة.

4- يتضمن أحواض تبخير على مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية

5- يحتوي على معمل كيميائي بموقع الناصرية مدعم بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل.

6- بدأ العمل في الموقع في 29/ 6 / 2005، عقب تدريب فريق من العاملين بالوحدة علي جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة

7- بدأت المرحلة الثانية بالمشروع في عام 2006م، حيث أُنشئت الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين.

8- بدأت المرحلة الثالثة عام 2009م، من خلال تركيب وتشغيل عدد 2 محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية

9- أُنشئت وحدة إدارة النفايات المحتوية على الزئبق "وحدة اللمبات الفلورسنت المشروع الكوري"، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الزئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت

10- بدأ تشغيل هذه الوحدة بصورة رسمية في عام 19/9/2011. وتتمثل سعة التشغيل للوحدة بمعدل 750 ك/ ساعة، وتم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة

11- أُنشئت وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها.

12- بدأت المرحلة الرابعة في عام 2020 حيث تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة على حدي 40م في 40م، بعمق 1 متر.

13- عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق

14- إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية. وتم صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009م بتكلفة مليون جنية. وجاري إنشاء عدد 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية. وجاري إعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنية.

15- يجرى حاليا عدد ٢ محرقة بتكلفة 4 مليون و٥٠٠ ألف، وتم إعادة رفع كفاءة المنشآت الإدارية بالمركز فضلا عن إعادة تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمركز.



