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مرأة

أبرزها بالخضرة .. طريقة تخزين الكفتة بـ 4 وصفات مختلفة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:10 م
أبرزها بالخضرة ..
أبرزها بالخضرة .. طريقة تخزين الكفتة بـ 4 وصفات مختلفة
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اسماء محمد

تستعد الكثير من السيدات لإعداد تجهيزات رمضان فى المنزل من الآن لتسهيل الكثير من المهام وتوفير الوقت والجهد خلال شهر الصيام ومن بين اهم هذه التجهيزات هي تخزين الطعام.

ونقدم لكم طريقة تخزين الكفتة بـ 4 وصفات مختلفة من خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة تخزين كفتة مشوية 

مقادير تخزين كفتة مشوية
نصف كيلو لحمة مفرومة
1 رغيف خبز بلدي صغير
 بصلة مبشورة 
نصف ملعقة صغيرة بهارات
 ملح فلفل أسود 
ربع ملعقة صغيرة كبيبة صيني مطحونة 
ملح 
فلفل أسود 
زيت للدهن
نصف كوب بقدونس
 فحم 

- طريقة تحضير تخزين كفتة مشوية

* يقطع الخبز ويضرب فى الكبة مع القليل من الماء ثم يضاف البصل واللحمة المفرومة والبقدونس والبهارات والكبيبة والملح والفلفل الأسود

* يشعل الفحم ويضاف له القليل من الزيت ويغطى مع خليط اللحمة المفرومة و يشكل الخليط أصابع وتدهن بالزيت توضع في الفريزر حتى الاستخدام

طريقة تخزين كفتة للقلي

مقادير تخزين كفتة للقلي
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة مبشورة 
نصف كوب بقدونس مفروم 
بيضة 
ملح فلفل أسود 
نصف كوب بقسماط
1 ملعقة صغيرة جيلاتين 
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 

- طريقة تخزين كفتة للقلي

* تخلط المكونات معًا في الكبة و تشكل وتحفظ في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام

- طريقة تخزين كفتة أرز

مقادير تخزين كفتة أرز
نصف كيلو لحمة مفرومة
 1 كوب دقيق أرز 
بصلة مبشورة 
ملح فلفل أسود
 1 كوب شبت
 1 كوب بقدونس
 1 كوب كزبرة خضراء
 نصف ملعقة صغيرة بهارات 
طريقة تخزين كفتة أرز
* تخلط المكونات معًا في الكبة و تشكل وتحفظ في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام

طريقة تخزين كفتة بالخضرة

مقادير تخزين كفتة بالخضرة
نصف كيلو لحمة مفرومة
 بصلة مبشورة
 نصف كوب بقدونس
 نصف كوب كزبرة خضراء
 نصف ملعقة صغيرة نعناع جاف
 2 فص ثوم مفروم
 2 ملعقة كبيرة دقيق بيضة
 زيت للقلي
 ملح فلفل أسود
 نصف ملعقة صغيرة بهارات 
نصف كوب بقسماط

طريقة تخزين كفتة بالخضرة

* تخلط الخضرة في الكبة مع البصل و يضاف الثوم والبهارات والنعناع الجاف والملح والفلفل الأسود والدقيق والبقسماط واللحمة المفرومة و يشكل الخليط أصابع وتوضع في الفريزر حتى الاستخدام
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