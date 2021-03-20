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ديني

خالد الجندي : استنباط الدليل الشرعي لا يأتى إلا من آية أو حديث

السبت 20/مارس/2021 - 06:05 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي –صلى الله عليه وسلم- لديه أسباب كثيرة تدعو للأمر بالشيء أو النهي عنه، وليس بالضرورة أن تكون للحلال والحرام، فقد يمتنع عن شيء لكون تعافى نفسه مثل أكل حيوان الضبع الذي يأكله القاطنون في الصحراء، وقد يمتنع عن أكل أموال الصدقة لخصوصية النبوة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"استنباط الدليل الشرعي يكون إما بآية أو حديث، مؤكدًا أن الدليل الشرعي غير كاف لإصدار حكم فقهي، والذي يحتاج إلى فهم.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  أن الحديث النبوي بمفرده غير كافٍ، فقد يكون هناك حديث يختلف موارد معناه، ويختلف إعرابه، ويختلف سياقه، ويختلف تصور الفقيه لسبب ورود الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، فقد يرى فقيه أن الحديث خاصا، وآخر يراه منسوخا، وثالث يراه أنه خرج مخرج التعليم لا الإلزام.

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