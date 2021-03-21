موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي لحسم برنامج مواجهة المريخ السوداني

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع الجهاز المعاون خلال الساعات القلية المقبلة لحسم برنامج الاعداد لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثاني من أبريل المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.





وسيعود "موسيماني" للقاهرة قادمًا من جنوب أفريقيا فجر الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق الأحمر بعد الراحة السلبية التي منحها لهم لمدة 5 أيام في ظل توقف مسابقة الدوري والكأس بسبب الأجندة الدولية التي تشهد خوض المنتخب الوطني مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.



