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رياضة

مدير تعاقدات الأهلي ينهي الجدل حول طلب موسيماني رحيل والتر بواليا

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 م
موسيماني
موسيماني
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عمرو ابوبكر
كشف امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي المنضم حديثاََ من الجونة. 

وقال ترفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس، إن كل ما تردد حول طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رحيل والتر بواليا او حتى خروجه للإعارة غير صحيح. 

وأكمل: لم نتطرق لبيع والتر بواليا نهائياََ، اللاعب لم يكمل ثلاثة اشهر مع الأهلي، وتقييمه يأتي من لجنة التخطيط والجهاز الفني اسبوعياََ، ولا يوجد ما يدعو لهذه الأقاويل. 

وأضاف توفيق أن النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شئ. 
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