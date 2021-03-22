للمرة الثانية على التوالي جامعة عين شمس تحقق المركز الأول في محو الأمية

تصدرت جامعة عين شمس ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 7995 مواطنًا.





ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة أ.د عاشور عمري، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة د.إسلام السعيد مدير المركز ومنسق عام جامعة عين شمس للمشروع؛ من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع، علاوة على روعة التعاون الذي يقدمه أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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جدير بالذكر أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية عدد (7995) دارسًا من إجمالي عدد (28231) دارسًا هو إجمالي إنجاز كل الجامعات في دورة يناير 2021.



