بعد إصابتهما بـ كورونا.. هاني مهنى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ هنادى وأحمد خالد صالح

كشف الموسيقار هانى مهنى عن تطورات الحالة الصحية لكل من ابنته هنادى مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.





وقال هانى مهنى في تصريح لـ "صدى البلد"، إن حالة هنادى واحمد مستقرة إلى حد كبير ولكن هناك بالتأكيد بعض الإرهاق بسبب الفيروس اللعين، مطالبًا الجمهور ومحبى أحمد وهنادى بالدعاء لهما، لتمر هذه المرحلة بسلام عليهما.





وأضاف هانى مهنى أنهما يخضعان حاليًا للعزل المنزلى، ويلتزمان تمامًا بالبروتوكول الخاص بالعلاج من أجل التعافي سريعًا من الفيروس.





وكانت أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابتها بفيروس كورونا في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك.





وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.





وتعاقدت هنادى مؤخرا على مسلسل "كوكب الرجالة"، مع زوجها أحمد خالد صالح وهو العمل الذي سـ يعرض خارج السباق الرمضاني .





ويعد هذا التعاون هو الثاني بين هنادي وأحمد حيث شاركا الموسم الماضي في مسلسل "الفتوة " والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا .



