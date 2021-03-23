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أخبار العالم

حصيلة صادمة.. مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:53 ص
المشتبه به في إطلاق
المشتبه به في إطلاق نار بامريكا
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شريف سيد
ذكرت تقارير عن مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، على يد مسلح في حادث إطلاق نار جماعي بولاية كولورادو الأمريكية. 

وقال مسؤولو إنفاذ القانون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن أعمال العنف اندلعت في متجر كينجز سوبير في بولدر بعد ظهر يوم الاثنين ولم يتم تحديد دافع مطلق النار.

وشوهد رجل أبيض يرتدي ملابس جزئية وهو يقتاد من مكان الحادث مكبل اليدين والدم يغطي ساقه.

ولم تؤكد شرطة بولدر رسميا أي تفاصيل عن إطلاق النار ومن المتوقع أن تعقد مؤتمرا صحفيا حول الأمر.

وأصدرت الشرطة تحذيرا للمواطنين من الاقتراب من المكان عقب اطلاق نار داخل متجر في الولاية. 
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