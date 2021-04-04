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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تحصل على شهادة الأيزو 9001

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،  اليوم،  عن حصول الجامعة على شهادة الأيزو 2015 :9001 في نظم إدارة الجودة لمدة 3 سنوات. 

وقال الدكتور منصور حسن،  إن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي شهادة في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 سنوات،  وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي(ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أستيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة وإجراءات تطبيقها بكافة الإدارات، وتمت المراجعة الخارجية من قبل الشركة الروسية المانحة لشهادة الأيزو 9001 ، ما أهل الجامعة للحصول على 3 شهادات للأيزو شهادة باسم جامعة بني سويف وأخرى باسم مركز ضمان الجودة والثالثة باسم الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة،  من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة،  وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي.

وأشار الدكتور عبد الرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة لأهمية حصول كليات وإدارات الجامعة على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية ودور كبير في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.


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