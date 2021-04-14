الأهلي يكشف موقف ياسر إبراهيم من القمة ومدة غياب آجاي وهاني

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن مشاركة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم في لقاء القمة أمام نادي الزمالك، واردة، مشيراً إلى أن جونيور أجايي ومحمد هاني سيغيبان لمدة شهر بسبب الإصابة.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة في دوري WE المصري، يوم الأحد المقبل.



وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الحديث عن عدم لحاق ياسر إبراهيم بمواجهة القمة أمام الزمالك ليس دقيقاً، من الوارد مشاركته في اللقاء ولكن هذا ليس وعدًا".

وأكمل: "فترة غياب جونيور أجايي ومحمد هاني عن الأهلي لمدة شهر كلام صحيح، محمد محمود تفصله مدة ليست كثيرة للعودة والمشاركة في التدريبات".

واختتم رئيس اللجنة الطبية بالأهلي تصريحاته: "محمود وحيد سيعود للمشاركة في التدريبات بعد 3 أسابيع، وكريم نيدفيد جاهز للمشاركة من الناحية الطبية وليست لدي معلومة بشأن خوفه من المشاركة في المباريات".