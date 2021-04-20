14 فائدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من عصير الجرجير مع العسل؟

يعد الجرجير والعسل من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.

ونصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بتناول هذا المزيج حتى يستفيد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن فى خلط الجرجير مع العسل .

فوائد تناول الجرجير مع العسل..

- تنقية البشرة من الشوائب

-يساعد على تخسيس

-يقوي مناعة الجسم

-يساهم في تقليل الوزن

-يقلل نسبة الكولسترول الضار بالجسم

-يساهم في زيادة طول الشعر ومنع تقصفه

-يقوي القدرات الجنسية لدى الرجال

-يعالج أمراض الجهاز التنفسي

-يقى من الإصابة بالأمراض السرطانية

-يقلل من الإصابة بإعتام العين

-يؤخر ظهور علامات التقدم بالسن

-يعالج الإمساك

-ينظم مستوى السكر في الدم

-يزيد نضارة و جمال البشرة

طريقة التحضير..

يمكن استخدام مزيج الجرجير والعسل من خلال نقع أوراق الجرجير المقطع في ماء دافئ ثم ضربه في الخلاط ناعم جدا و إضافة قطرات من ماء الورد ثم إضافة القليل من العسل يشرب بدون تصفيه .

