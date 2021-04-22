تحذير سوداني جديد بشأن التعنت الإثيوبي حول سد النهضة

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن الوقت يمضي دون الوصول الى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك أثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الآحادي للسد في يوليو المقبل.

وقال وزير الري السوداني في مباحثاته مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن عدم الوصول لاتفاق يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي بسبب سد النهضة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

ودعا عباس الى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الأثيوبي حول مفاوضات سد النهضة.

وأبدى المسئول الأمريكي تفهمه للموقف السودانى ورغبة بلاده فى الوصول لإتفاق مرض لكل الأطراف.

وأبدى كذلك رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في سودان ما بعد الثورة، وتطرق الى إتجاه بلاده لتعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الأفريقي فى المستقبل القريب.

فيما دعا وزير الري والموارد المائية في السودان، البروفيسور ياسر عباس، الاتحاد الأوروبي، إلى دعم موقف بلاده الداعي لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال بحث وزير الري السوداني بمكتبه اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي المقيم بالخرطوم، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها والوصول الى حل مرضي للاطراف الثلاثة.

ووفقًا لوزارة الري السودانية، بحث عباس أيضًا مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

ودعا عباس إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في المنطقة بسبب التعنت الإثيوبي.

وأبدى القائم بأعمال السفارة الأمريكية تفهمه للموقف السودانى بالوصول لاتفاق مرضى لكل الاطراف.

وأعرب أيضًا عن رغبة الشركات الامريكية في الاستثمار بالسودان، وتطرق إلى اتجاه بلاده لتعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الأفريقي فى المستقبل القريب.

كما أفادت قناة "العربية"، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر لها لم تسمها أن جولة سيجريها مسئولون مصريون في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لشرح موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي.

وقالت المصادر إن مصر تعتبر ملف سد النهضة بات دولياً نتيجة لتعنت إثيوبيا في المفاوضات ورفضها التوصل لاتفاق ملزم حول ملء السد.

وأضافت المصادر أن مصر طلبت من الاتحاد الأفريقي مشاركة أطراف دولية في محادثات سد النهضة الإثيوبي.

قال السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تكلي، إن الموعد المبدئي لعملية الملء الثاني لـ سد النهضة سيكون بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأضاف تكلي في حوار مع قناة "الحدث" السعودية، أن بلاده منفتحة على مشاركة المعلومات بكل شفافية بشأن عملية ملء سد النهضة، زاعمًا "سنكون سعداء لو توصلنا لاتفاق".

وأشار إلى استعداد إثيوبيا للتوصل لاتفاق وفق نوايا حسنة، مؤكدا: "لا نؤمن بفشل الاتحاد الإفريقي في حل مشكلة سد النهضة".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت، الأربعاء، أن عملية الملء الثاني لسد النهضة قائمة في موعدها.

وقالت الخارجية الإثيوبية أنه لا مبرر لاعتراض السودان على سد النهضة بعد مبادرة تبادل بيانات السد.