قرعة دورى أبطال إفريقيا.. تعرف على مشوار الأهلي في البطولة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا،التي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع صن داونز .

وفي حال نجاح كتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في عبور فريق صن داونز فإنه سيواجه الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر من بطولة دورى أبطال إفريقيا في الموسم الحالي .



نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا

يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.

لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

والأهلي بطل النسخة الماضية هو ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا،بعد وداع الزمالك للبطولة، من دور المجموعات.

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر