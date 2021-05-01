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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون

علاج التهاب القولون
علاج التهاب القولون

قد يكون الانتفاخ مزعجًا للغاية، خاصةً عند التعامل مع التهاب القولون التقرحي، وهو نوع من مرض التهاب الأمعاء (IBD)، وللتخفيف من الانتفاخ وتجنبه من أن يصبح مؤلمًا ، إليك بعض النصائح المفيدة حول كيفية التخلص من الانتفاخ الناتج عن التهاب القولون التقرحي .

علاج التهاب القولون والانتفاخ

ستعمل الحرارة على تخفيف الضغط المتراكم في بطنك من الغازات، جرب استخدام ضمادة دافئة أو حمام ساخن.

تناول مكمل غذائي يحتوي على إنزيم ؛ يساعد في تقليل الغازات في الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.


يمكن أن تقلل التمارين من تراكم الغازات من خلال الحركة، لست مضطرًا إلى الخوض في تمرين مكثف، ومع ذلك ، فإن إضافة التمارين إلى روتينك المعتاد سيمنع مشاكل الهضم مثل الانتفاخ ، لذا إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام ، ابدأ في ممارستها.

يمكن أن تساعدك الراحة في وضع الجنين على جانبك الأيسر على إطلاق الغازات المحتبسة.
 

الأدوية، يمكن أن يكون بعضها فعالًا والبعض الآخر قد يكون مزعجًا ، لذا تأكد من مراجعة طبيب الرعاية الأولية الخاص بك للتأكد من أنه آمن.

 

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الحرارة : وسادة تدفئة توضع على البطن أو الحمام الساخن قد يخفف من ألم البطن.

التمرين : لطرد الغازات المعوية المزعجة ، حاول المشي السريع أو ممارسة شكل آخر من التمارين التي تجعل الجسم يتحرك، يمكن أن تساعد التمارين المتكررة في الحفاظ على عمل الأمعاء بكفاءة أكبر وتساعد على الهضم.


الوضعية : إذا فشلت التمارين الرياضية ، فحاول الاستلقاء بهدوء على جانبك الأيسر على السرير أو الأريكة أو الأرض ورفع ركبتيك إلى صدرك، يمكن أن يساعد هذا الوضع ، أو بعض الحركات الأخرى مثل القرفصاء ، في بعض الأحيان في إطلاق الغازات المحتبسة.

يمكن أن تكون الأطعمة والمشروبات منخفضة الفودماب خيارات جيدة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي لأنها تحتوي على كميات أقل من السكريات القابلة للتخمير التي ثبت أنها تسبب أعراضًا لدى بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، فإن التوت البري مناسب لنظام غذائي منخفض الفودماب. 

يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن البطاطا المطبوخة سهلة الهضم ، وهي أخبار جيدة لأن البطاطس المخبوزة أو المسلوقة هي مصدر طبيعي للعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم.

في دراسة نشرت عام 2007 في مجلة  أمراض الأمعاء الالتهابية ،  وجد الباحثون أن البطاطس غير المقلية يمكن تحملها جيدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي مقارنة بالأطعمة الأخرى. 

اعتمادًا على مدى قدرة الشخص المصاب بمرض القولون العصبي على تحمّل الألياف ، قد يلزم إزالة قشرة البطاطس قبل طهيها.

 

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علاج التهاب القولون التقرحي


أظهرت الأبحاث أن الالتهاب قد يلعب دورًا في تطور القولون العصبي، وأظهرت الدراسات أيضًا أن المصادر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن. 

إذا كنت تأكل السمك ، فإن الخيارات الغنية بالأوميغا 3 مثل السلمون يمكن أن تكون إضافة صحية ولذيذة إلى نظامك الغذائي وقد تساعد أيضًا في تقليل التهاب الأمعاء المرتبط بـ IBS.


في حين أن بعض الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناول منتجات الألبان ، فلا يوجد ارتباط قاطع بين القولون العصبي وبروتين الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز . 


إذا كان شخص مصاب بمتلازمة القولون العصبي يتسامح مع منتجات الألبان ، فإن الزبادي اليوناني العادي وغير المحلى يعد إضافة غذائية مغذية، ويحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك الحي - البكتيريا التي تقدم العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك صحة الأمعاء.

 

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الحمضيات ، مثل البرتقال وعصير البرتقال 100٪ ، تعتبر منخفضة الفودماب، كوب من عصير البرتقال الغير محلى  يعطي جسمك دفعة من المواد الغذائية الأساسية مثل فيتامين C و حمض الفوليك .

أظهرت الأبحاث أيضًا أن شرب عصير البرتقال بنسبة 100٪ يرتبط بتقليل الالتهاب ، مما قد يساعد أيضًا في علاج أعراض القولون العصبي. 
 

بما في ذلك الخضر المطبوخة في النظام الغذائي الخاص بك، مثل السبانخ، واللفت، و الملفوف يمكن، في النظام الغذائي الخاص بك مساعدة في دعم ميكروبات الأمعاء صحية، ويمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن يتحملوا الخضار النيئة بشكل جيد ، ولكن إذا تفاقمت الأعراض ، يمكن أن يساعد طهيها.

 

المصدر verywellhealth

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