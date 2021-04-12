فوائد غير متوقعه



إذا كنت لا تزال تعتقد أن ممارسة الرياضة قبل النوم يفسد نومك، فقد ترغب في إعادة النظر فقد أكدت الدراسات أنها صحية وفعالة مثل التمارين الصباحية إليك ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ ممارسة الرياضة قبل النوم.

جربى التمرين قبل النوم وستلاحظين الفرق وفقا لموقع " Bright Side

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ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ ممارسة الرياضة قبل النوم

قد تنام بشكل أفضل.



خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن ممارسة الرياضة قبل النوم تعمل بالفعل على تحسين جودة نومك. وفقًا للباحثين في ETH Zurich ، تجد أنه من الأسهل أن تنجرف في نوم عميق .

يمكن أن تتشكل عضلاتك بشكل أسرع.



نسبة التستوستيرون والكورتيزول هي الأفضل في المساء لنمو العضلات . على الرغم من أنها أعلى في الصباح ، إلا أن تأثيرات بناء العضلات تعمل على أكمل وجه عند غروب الشمس.

يمكنك التخلص من التوتر المتراكم.





أحيانًا يكون من الصعب أن تغفو بسبب كل المشاعر والأفكار التي لدينا وفي هذه الحالة ، فإن إطالة وقت النوم أو اليوجا هي أفضل الخيارات.

وجدت إحدى المراجعات أن ممارسة اليوجا قبل النوم تساعدك على الانجراف مبكرًا .

ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من التوتر والقلق بالإضافة إلى إبطاء عقلك ودخول المزيد من الأكسجين إلى جسمك ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.