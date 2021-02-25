الحفاظ على نظافة القولون.. طرق التنظيف بالأعشاب وفي المنزل

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، و توقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth.

وأشار التقرير إلى ضرورة:



الحد من تناول الكحوليات والتوقف عن التدخين.



الكحول عامل خطر معروف للإصابة بالقولون.



تنظيف القولون في 8 دقائق

تنظيف القولون في 8 دقائق سيخرج من بطنك الفضلات والغازات وسيزول الانتفاخ وتخف بطنك.









طرق لتنظيف القولون في المنزل

هناك العديد من الطرق المستخدمة لتنظيف القولون، إذ يمكنك شراء منتج لتطهير القولون، أو يمكنك الحصول على حقنة القولون الخاصة التي تؤدي هذه الوظيفة.





لكن من الممكن أيضًا أن تقوم بهذه العملية في المنزل وبطرق بسيطة للحفاظ على صحة القولون.









سنذكر لك هنا 7 طرق مفيدة وآمنة يمكن تطبيقها منزليًا:







شرب المياه لتنظيف القولون

يُعد شرب الكثير من الماء إحدى الطرق الرائعة لتنظيم عملية الهضم، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو يرغبون في تنظيف القولون بشكل طبيعي، بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا.









حاول أيضًا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، يشمل ذلك الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والطماطم والخس.









شرب المياه المالحة لتنظيف القولون

يمكنك أيضًا تجربة شرب المياه المالحة للحفاظ على صحة القولون، يوصى بهذا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المياه المالحة يمكن أن تخلصك من مشاكل القولون عندما تقترن بممارسة اليوجا.

قبل تناول الطعام في الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر.