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مرأة

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

السبت 20/فبراير/2021 - 04:01 م
اضرار شرب القهوة
اضرار شرب القهوة على الريق
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نهى هجرس
شرب القهوة مفيد لجسمك ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا إذا شربتها على معدة فارغة في الصباح، لأن شرب فنجان من القهوة على معدة فارغة، قد يتسبب في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، لأنه قد يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات.

وإذا لم يتمكن جسمك من تحلل البروتينات بالكامل؛ فسيؤدي ذلك إلى مشاكل مثل التهاب الأمعاء والانتفاخ والتهيج وحتى سرطان القولون.

لهذه الأسباب، يحذر الخبراء، من أنه لا ينبغي أبدًا تناول القهوة في الصباح عند الاستيقاظ، والسبب أن القهوة ستزيد من مستوى الكورتيزول بسرعة كبيرة وسيستغرق الجسم وقتًا طويلًا ليعود إلى حالته الطبيعية، ليتحكم هذا الهرمون في ساعتنا البيولوجية والقدرة على البقاء مستيقظًا.

علاوة على ذلك، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من مستوى الحمض في المعدة ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والقيء.

لذلك يجب شرب القهوة بعد الاستيقاظ بساعة، هذا يعني أنه عليك أن تأكل شيئًا من قبل ، حتى لو كان مجرد قطعة خبز.

المصدر.. medicoverhospitals
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