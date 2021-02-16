خفض فرص الإصابة بالسكر.. تعرف على أبرز فوائد القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التى لها العديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على 1000 مركب من المواد طبيعية يتغذى عليها الجسم وتحميه.. فى هذا التقرير سنتناول أبرز فوائد القهوة وفقًا لقناة "العربية" .









-خفض فرص الاصابة بمرض السكر، فأثبتت دراسات أن خطر الاصابة بالسكر لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميا أقل بنحو 30٪ من الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.









-تقليل خطر الاصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات أكسدة.









-محاربة الجذور الحرة وتعزز مناعة صحة الجسم.. فتحتوى القهوة على أكثر من 1000 مركب طبيعي من المواد الكيميائية النباتية التي تعزز مناعة الجسم والكثير من هذه المواد الكيميائية النباتية هي مواد مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من ضرر التأكسد الناجم عن الجذور الحرة.









-الوقاية من الإصابة بمرض النقرس الناتج عن زيادة نسبة حمض اليوريك.









-تحسين الذاكرة والوظائف الادراكية مع العمر.







