ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

برمج معظمنا نفسه على تناول فنجان من القهوة في بداية يومه صباحا، للاعتقاد أنه يضمن لنا القوة والقدرة على النهوض من السرير والوصول إلى العمل كل يوم، وأن القهوة تجعلنا نشعر باليقظة والإنتاجية حتى في أكثر الأيام كآبة ولهذا السبب جعلناها أفضل صديق لنا.





وذكر موقع " timesofindia " أن هناك دراسة حديثة ، تشير إلى أن هناك أوقات محددة يجب فيها تناول " أن هناك دراسة حديثة ، تشير إلى أن هناك أوقات محددة يجب فيها تناول القهوة للحصول على أقصى قدر من الفوائد، وأظهرت أن أفضل وقت، لم يكن بالتأكيد تناولها أول شيء في الصباح.

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العلم وراء أفضل وقت لتناول القهوة

أجرى الدراسة ستيفن ميلر ، الحاصل عل دكتوراه في جامعة الخدمات النظامية للعلوم الصحية في بيثيسدا، وتحدث في دراسته عن السبب وراء تناول القهوة في أوقات محددة.





وأوضح أن كل شئ يبدأ بالدورة الهرمونية المكونة من 24 ساعة والتي يشار إليها بالساعة البيولوجية أو بعبارة أخرى ساعة الجسم الداخلية أو دورة النوم / الاستيقاظ ووظيفته الأساسية هي تشغيل خلفية الدماغ والدورات بين النعاس واليقظة على فترات منتظمة.





وأضافت الدراسة: تتحكم الساعة أيضًا في إنتاج هرمون يسمى الكورتيزول الذي يجعلنا نشعر باليقظة والاستيقاظ، ويزداد إنتاج هذا الهرمون المرتبط بالتوتر مع استهلاك الكافيين. الآن هذا هو الجزء الصعب ، إنتاج الكورتيزول يكون في أعلى مستوياته عندما نستيقظ - من الساعة 8 إلى 9 صباحًا.





ووفقًا لميلر ، فإن شرب القهوة في الوقت الذي يكون فيه إنتاج الكورتيزول في ذروته سيؤدي في النهاية إلى جعل جسمك يتسامح معه. في الأساس ، سيصبح فنجان قهوة الصباح أقل فاعلية ولن يفعل الكثير لتجعلك تشعر "بمزيد من الاستيقاظ" لأن جسمك يقترب بالفعل من ذروته من حيث اليقظة. لذلك ، من المحتمل ألا تستهلك الكافيين في وقت يكون فيه تركيز الكورتيزول في الدم في ذروته.





أفضل وقت لتناول القهوة

وقالت ريوكو إيواتا ، وفقًا للرسم البياني الذي أنشأته ، فإن أفضل وقت لشرب القهوة هو عندما تنخفض مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي ، أو بعبارة أخرى وقت "استراحة القهوة".





وأضافت أن مستويات الكورتيزول لديك تكون في ذروتها: 8-9 صباحًا ، 12-1 مساءً ، 5: 30- 6: 30 مساءً.





وبالتالي فإن الوقت المناسب لاستراحة القهوة: 9:30 - 11:30 و 1:30 - 5 مساءً.





وأشارت إلى أنه ىعلى الرغم من اختلاف كل جسم بشري وكل ساعة يومية ، إلا أن أفضل وقت لتناول القهوة يكون في الفترات الزمنية المذكورة أعلاه ، حيث ينخفض ​​مستوى الكورتيزول لدى غالبية الناس، وشرب القهوة في أوقات ذروة الكورتيزول يمكن أن يزيد من تحملك للكافيين والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول ، مما يزعج إيقاع الساعة البيولوجية.





إذن ماذا عن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا ويبدأون يومهم في حوالي الساعة 5 صباحًا؟ يقترح ميلر الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ قبل الوصول إلى أقرب فنجان قهوة.





ما يجب القيام به

لقد أحدثت هذه النظرية بالتأكيد ضجة كبيرة في أذهان عشاق القهوة، فهناك باحثون يدعون أن الكافيين مفيد في أي وقت من اليوم ، ومن ناحية أخرى يدعي ميلر أن هناك أوقاتًا محددة لفعاليته ومعظم الأشياء منطقية بما في ذلك الفكرة التقليدية عن استراحة لتناول القهوة أو حقيقة أن تناول القهوة أول شيء في الصباح كانت عادة غُرست في روتيننا اليومي على مر السنين.



