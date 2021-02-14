فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

لم تجر دراسات كافية على فوائد البن بالليمون معا ولكن ما تم التوصل اليه حتى الآن يشير إلى أن هذا المشروب مذهل للصحة، حيث إن كل منهما يمتلك عناصر غذائية مفيدة ومتعددة.





نقدم لكم اهم فوائد البن بالليمون سواء للتخسيس أو الإسهال أو البشرة وغيرها العديد من المشكلات الصحية الشهيرة.



إقرأ أيضا علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها



فوائد القهوة بالليمون للاسهال

فوائد القهوة بالليمون للاسهال ليست صيحة جديدة ابتكرها العلماء بل هى موجودة منذ عصور طويلة فى الطب الشعبي، حيث تشتهر القهوة بالليمون بقدرتها على علاج الإسهال والدوسنتاريا.





ويرجع سر فوائد القهوة بالليمون لقدرة هذا المشروب على علاج عسر الهضم لأن الإسهال يحدث نتيجة لاضطراب المعدة ، يتأثر الإخراج مما يؤدي إلى حالة الإسهال .





لا تنسى أن فقدان السوائل أثناء الإسهال قد يسبب الجفاف ويزيد من سوء الظروف الصحية.





فوائد القهوة بالليمون للبرد

اعتدنا على تناول تناول الشاى بالليمون لعلاج البرد، ولكن يمكن أن يساعد الليمون عندما يضاف إلى القهوة في تحسين صحة الجسم، ويجلب فيتامين سي الذي يفيد في زيادة مناعة الجسم، لذلك فهو يساعد على تجنب الأمراض ويساعد في الحفاظ على قوة الجسم، ومضادات الاكسدة ولكن لايوجد دليل علمى كاف على ذلك.





فوائد القهوة بالليمون للقولون

ومن فوائد القهوة بالليمون للقولون، تحسين حركة الأمعاء لذلك فإن الأمعاء ستعمل على النحو الأمثل في هضم الطعام وتجنب احتمال تكون الدهون في الأمعاء، وهذا مهم لتنظيف الجسم من الدهون غير الضرورية.





فوائد القهوة بالليمون للامساك

فوائد القهوة بالليمون للامساك تحدث نتيجة لقدرة هذا المشروب على ضبط القولون وتنظيم عملية الهضم وتحسينها .





فوائد القهوة بالليمون للبشره

فوائد القهوة بالليمون للبشره كثيرة منها اضافة التوهج والاشراق لها حيث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تحارب الجذور الحرة التي تضر الجلد بينما يعزز محتوى في القهوة الترطيب وتدفق الدم لجلب التوهج الطبيعي، يوضح هذا أن شرب قهوة الليمون الأسود لن يساعدك فقط على الحفاظ على لياقتك وصحتك ، بل يحافظ أيضًا على بشرتك شابة ومشرقة.





القهوة الخضراء بالليمون والتخسيس

اثبتت الدراسات أن القهوة الخضراء تحرق السعرات اسرعـ ومن هنا جاءت فكرة تناول القهوة الخضراء بالليمون للتخسيس حيث تساعد في زيادة معدل الأيض ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الطاقة أثناء الراحة، وتحفز الجهاز العصبي الذي يرسل إشارات مباشرة للخلايا الدهنية ليطلب منها تكسير الدهون، ولكن مازال الأمر بحاجة لمزيد من الأبحاث العلمية فى هذا الشأن.





القهوة بالليمون بعد الأكل

يفضل البعض تناول القهوة بالليمون بعد الأكل حيث يحتوي الليمون على سعرات حرارية أقل مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن و القهوة تحفز آلية حرق الدهون وهذا هو السبب في أن هذا المزيج يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وقد يساعد استهلاك هذا الخليط على استقلاب الدهون وإنتاج طاقة بسعرات حرارية أقل، ويمكنك التخلص من الدهون غير المرغوب فيها باستخدام قهوة الليمون.





أيضًا ، من الملاحظ أن الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي الذي يساعد في النهاية على إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة، وبالتالي سينتهي بك الأمر إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

المصادر:

onlymyhealth

drhealthbenefits