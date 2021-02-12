علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها

علاج ضيق التنفس في البيت من الأمور المهمة جدا التى يجب أن يعرفها أى إنسان لأنها من المشكلات الصحية التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان ويجعله غير قادر على الحصول على الاكسجين اللازم لعملية التنفس التى تعد من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم وإذا توقفت قد تنتهى حياة الإنسان تماما.





نعرض في هذا التقرير أبرز طرق علاج ضيق التنفس في البيت وأثناء النوم وأهم الأعشاب والمواد الطبيعية المستخدمة فى ذلك.

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علاج ضيق التنفس بالعسل

يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وخل التفاح حيث من المعروف أن كل منهما يزيد من تدفق الدم في الدماغ الجسم وتحسين وظائف وذلك بشرط عدم الافراط فى تناولهما.

يستخدم على نطاق واسع للمشاكل المتعلقة بالسعال والبرد والتنفس ومشاكل أخرى من هذا القبيل ويمكن استخدام العسل عندما تحتاج إلى تنظيف زالة الازدحام أو تنظيف الرئة والجسم أي مشاكل أخرى قد تسبب لك صعوبة في التنفس بسهولة لأن العسل مليء بالمركبات الطبيعية التي تساعد أيضًا على تكسير البلغم وتهدئة الرئتين.





طريقة علاج ضيق التنفس بالعسل

قم بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء واشربه كلما واجهت صعوبة في التنفس، و يمكنك تناول محلول ماء العسل كل صباح ، كطريقة لمنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل، يجب أن تلاحظ انخفاضًا في عدم قدرتك على التنفس وضيق في التنفس خلال شهر من شرب العسل الممزوج بالماء بانتظام.

علاج ضيق التنفس عند النوم

علاج ضيق التنفس عند النوم من الامور شديدة الاهمية لان الانسان لايشعر بنفسه اثناء النوم ويمكن أن يتعرض لمضاعفات خطيرة، وإذا كنت تستيقظ من النوم مع ضيق في التنفس ليلًا ، فهذا ليس طبيعيًا، و أحد الأسباب المحتملة لذلك هو حالة تسمى ضيق التنفس الليلي الانتيابي (PND) وستجعلك هذه الحالة تستيقظ فجأة أثناء الليل وتشعر بضيق في التنفس.

قد تستيقظ وتجد نفسك تسعل أويوجد أزيزًا، يمكن أن يكون سبب PND هو قصور القلب الاحتقاني أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

تحدث صعوبة التنفس العامة أثناء الاستلقاء (تسمى orthopnea ) عندما تواجه صعوبة في التنفس بشكل طبيعي أثناء الاستلقاء، للتنفس بشكل مريح ، ستحتاج إلى رفع رأسك (على سبيل المثال ، مع العديد من الوسائد)، هذه المشكلة العامة شائعة للأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع مشاكل القلب أو الرئة.

علاج ضيق التنفس عند النوم

عندما تقرر علاج ضيق التنفس عند النوم لابد من التحدث مع الطبيب لانه الوحيد الذى يستطيع تحديد ما يناسب حالتك منها، ومن ضمن اشهر الطرق المستخدمة فى علاج ضيق التنفس عند النوم هى تمارين الاسترخاء والتنفس لأن الشعور بالقلق والذعر قد يتسبب في زيادة ضيق التنفس.

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سيساعد أخذ الوقت للتركيز على التنفس على أن تصبح أكثر وعيًا بوظيفة التنفس والرئة، وإليك تمرينان مفيدان هما:

• التنفس البطني: ابحث عن الحجاب الحاجز (عضلة على شكل قبة أسفل رئتيك)، أثناء الاستنشاق ، ركز على ملء رئتيك تمامًا وشعر أن معدتك تتحرك بعيدًا عنك. أثناء الزفير ، اشعر أن معدتك تسقط ببطء ورئتيك فارغة.

• تنفس الشفة الملعوبة: تنفس من خلال أنفك، تجعد شفتيك والزفير من خلال فمك ببطء، قد تجد أنه من المفيد أن تقوم بالعد أثناء الشهيق والزفير.

لا توجد ادوية لـ علاج ضيق التنفس عند النوم ولكن أدوية الربو اليومية ، مثل الستيرويدات المستنشقة ، فعالة جدًا في تقليل الالتهاب ومنع الأعراض الليلية، ولأن ضيق التنفس أو الربو الليلي قد يحدثان في أي وقت خلال فترة النوم ، يجب أن يكون علاج كافيًا لتغطية هذه الساعات، ويمكن أن يكون موسع الشعب الهوائية طويل المفعول في جهاز استنشاق الربو فعالًا في الوقاية من تشنج القصبات وأعراض الربو وضيق التنفس.

إذا كنت تعاني من الربو الليلي ، فقد تستفيد من الكورتيكوستيرويدات المستنشقة طويلة المفعول، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء والربو ، اسأل طبيبك عن الأدوية التي تقلل من إنتاج الحمض في المعدة، تجنب الحساسية المحتملة قد تكون العوامل المحفزة مثل عث الغبار أو وبر الحيوانات أو الريش في لحاف الريش مفيدة جدًا أيضًا في منع الحساسية والربو ونوبات الربو الليلية.





علاج ضيق التنفس عند النوم بالأعشاب

ويفضل كثيرون علاج ضيق التنفس عند النوم بالأعشاب من اسهل الطرق التى يمكن تنفيذها فى المزل ، وابرز النباتات المستخدمة، هى:

قهوة سوداء

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، والتي يمكن أن تقلل من شد العضلات الموجودة في مجرى الهواء وثبت أن هذا العلاج فعال للغاية للأشخاص الذين يعانون من الربو، يمكن للقهوة السوداء أن تحسن وظيفة الرئتين وتساعدك على التغلب على مشكلة ضيق التنفس، لكن تجنبه إذا كان لا يناسبك.

زنجبيل

تناول شاي الزنجبيل الطازج أو شاي الزنجبيل يساعدك أيضًا على الهدوء، قد يساعد الزنجبيل في تقليل ضيق التنفس الناتج عن عدوى الجهاز التنفسي والتخلص من المخاط حيث له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الرئتين.

النعناع

النعناع ليس مجرد مادة مضافة لذيذة يمكن أن توفر نكهة رائعة لأطباقك المفضلة وأنواع الشاي، إنه أحد مضادات الهيستامين الطبيعية القوية ، مما يعني أنه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في دعم صحة الجهاز التنفسي. يمكن أن يمنع الأجسام الغريبة والمواد المثيرة للحساسية من التسبب في التهاب في الجهاز التنفسي ، مما يحافظ على مجرى الهواء مفتوحًا وخاليًا.





علاج ضيق التنفس بالقرنفل

يعد علاج ضيق التنفس بالقرنفل من اكثر الطرق الطبيعية الفعالة في علاج هذه المشكلة الصحية خصائص القرنفل المطهرة والمضادة للفطريات منه علاجًا شائعًا في المنزل للعديد من الأمراض، حتى أنه يعتبر مثيرًا للشهوة الجنسية، ويعتبر زيت القرنفل مفيدًا بشكل خاص لعلاج التهاب الشعب الهوائية والربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى لأنه يبرد ويهدئ وله تأثير مضاد للالتهابات.

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت القرنفل في منزلك لتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

الطريقة الأولى :

انشر زيت القرنفل في موزع أو مبخر أو مبخر لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة، يعمل التأثير المضاد للالتهابات لأبخرة زيت القرنفل على إرخاء الممرات التنفسية وتحسين التنفس وعلاج الاحتقان ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

الطريقة الثانية:

قم بتدليك زيت القرنفل في الصدر أو الجيوب الأنفية أو جسر الأنف لفتح ممرات التنفس والمساعدة في صحة الجهاز التنفسي، إذا لزم الأمر ، خفف قليلًا بالماء أو الزيت الحامل ، مثل زيت اللوز ، لتقليل أي حرق.

الطريقة الثالثة:

أضف 3 إلى 4 قطرات من زيت القرنفل في كوب من الماء الدافئ،اشرب مثل الشاي مرة واحدة يوميًا للمساعدة في التنفس والوقاية من المرض أو العدوى.

الطريقة الرابعة:

امزج 3 إلى 4 قطرات من زيت القرنفل مع عصير الزنجبيل والعسل لتسكين آلام التهاب الشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسي القاسية الأخرى.

يعود أصل القرنفل إلى الهند وقد استخدم في العصور القديمة لعلاج كل شيء من أمراض الجلد إلى اضطرابات الدم.

المصادر :

timesofindia

webmd

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