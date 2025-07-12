نادي محمد صلاح يحجب الرقم "20".. ما السبب؟

أعلن نادي محمد صلاح ليفربول حجب القميص رقم 20 الخاص بديوجو جوتا وذلك تكريماً لذكرى المهاجم البرتغالي الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة هذا الشهر.

نادي محمد صلاح يحجب الرقم "20"

وأعلن النادي أنه بعد التشاور مع زوجته، روت وعائلته، يمكن للنادي الإعلان عن حجب رقم الفريق تكريماً لذكرى ديوجو في جميع المستويات، بما في ذلك فريق ليفربول للسيدات والأكاديمية.

وأشار مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي للنادي: “أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يُمنح فيها مثل هذا التكريم لفرد..لذلك، يمكننا القول إن هذا تكريم فريد من نوعه لشخص رائع وفريد من نوعه".

مباراة ودية تحضرية

يعود ليفربول إلى الملاعب لأول مرة منذ مأساة 3 يوليو في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد يوم الأحد أمام فريق بريستون الإنجليزي في البطولة الإنجليزية.

سيتم عزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبداً" قبل انطلاق المباراة، وسيضع بريستون إكليلاً من الزهور أمام مشجعي الفريق الضيف.

بعد ذلك سيتم الوقوف دقيقة صمت، وستُعرض صور التكريم على شاشة الملعب الكبيرة وعلى اللوحات الإعلانية بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

وداع مؤلم لجوتا

وكان قد توفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال، والذي تزوج من شريكته منذ فترة طويلة روت كاردوزو قبل 11 يوماً من الحادث، إلى جانب شقيقه بعد أن انحرفت سيارته كانا يستقلانها عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

حضر مدرب ليفربول آرني سلوت وعدد من لاعبي الفريق الأول بقيادة القائد فيرجيل فان دايك جنازة جوتا يوم السبت الماضي.

ليفربول يودع جوتا بطريقة استثنائية

واصل نادي ليفربول مراسم وداعه للاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي قبل أيام في حادث سير.

جوتا لقى مصرعه قبل أسبوع تقريباً، إثر تعرضه لحادث سير في إسبانيا، حيث أكد تقرير الحرس المدني للشرطة الإسبانية أن السرعة الزائدة عن الحد المسموح كان لها دور في الوفاة.

وأقيمت جنازة اللاعب البرتغالي يوم السبت الماضي في مسقط رأسه بالبرتغال، بحضور عائلته وأصدقائه وعدد من زملائه في ليفربول والمنتخب البرتغالي.

وقام لاعبو ليفربول، على رأسهم المصري محمد صلاح الذي غاب عن الجنازة، بمراسم وداع وتأبين جوتا قبل انطلاق التدريبات اليوم الجمعة.

وكان أفراد من أسرة جوتا بين الحاضرين للتأبين الذي قام به لاعبو الفريق اليوم.

ومن المقرر أن تشهد مباراة ليفربول الودية المرتقبة ضد بريستون نورث إند، مراسم أخرى لتكريم جوتا، من بينها ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حداداً عليه.