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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موهبة عربية واعدة فى باريس سان جيرمان .. من هو محمد الأمين الإدريسي؟

محمد الأمين الإدريسي
محمد الأمين الإدريسي
أمينة الدسوقي

في خطوة تعكس استمرار نادي باريس سان جيرمان في الرهان على المواهب الشابة، أعلن النادي الفرنسي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط المغربي محمد الأمين الإدريسي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026، حسب ما كشفت عنه صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

موهبة عربية واعدة فى باريس سان جيرمان

الإدريسي، البالغ من العمر 20 عاما، ولد في فرنسا لأبوين مغربيين، مما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل كل من منتخب فرنسا و"أسود الأطلس" على المستوى الدولي. 

ورغم بدايته المتواضعة في عالم الاحتراف، فإن انتقاله إلى بطل فرنسا يشكل نقطة تحول بارزة في مسيرته.

صفقة انتقال حر

انضم الإدريسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع نادي أميان، الذي خاض معه تجربته الاحترافية الأولى.

وكان قد انتقل إلى أميان قادما من أورليان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، في صفقة انتقال حر أيضا.

لاعب متعدد الأدوار

يتميز محمد الأمين الإدريسي بمرونته التكتيكية، حيث أظهر قدرته على شغل عدة مراكز في الخطوط الأمامية، فبينما بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر، برز كلاعب وسط هجومي وجناح أيسر، ما يجعله خيارا متنوعا في خطط المدربين.

خبرة محدودة مع المحترفين

رغم توقيعه لنادي كبير بحجم باريس سان جيرمان، لا يزال الإدريسي في بداية مشواره الاحترافي، إذ لم يخض سوى مباراتين مع الفريق الأول لنادي أميان، وكلتاهما في إطار مسابقة كأس فرنسا، حيث شارك لبضع دقائق فقط في كل مباراة.

دولي مع منتخب شباب المغرب

ورغم ولادته ونشأته في فرنسا، لم يسبق للإدريسي أن مثل أي فئة من فئات المنتخب الفرنسي، بالمقابل، خاض ثلاث مباريات مع منتخب المغرب لأقل من 20 عاما، دون أن يسجل خلالها أي أهداف، مما يجعل مستقبله الدولي مفتوحا بين فرنسا والمغرب.

محطة واعدة

بانضمامه إلى أحد أكبر أندية أوروبا، يجد محمد الأمين الإدريسي نفسه أمام فرصة ذهبية لتطوير مستواه والانطلاق نحو آفاق أرحب، فالتوقيع مع باريس سان جيرمان لا يمثل مجرد انتقال فني، بل منصة حقيقية لصقل موهبة قد تكون ضمن أبرز الأسماء في كرة القدم مستقبلا.

نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان موهبة عربية واعدة النادي الفرنسي منتخب فرنسا

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