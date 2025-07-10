موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي بكأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد المقبل، إلى ملعب "ميتلايف ستاديوم" في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُقام المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

نجح باريس سان جيرمان في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء مذهل أمام ريال مدريد، انتهى برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا مع بطل أوروبا.

في المقابل، واصل تشيلسي الإنجليزي عروضه القوية وتغلب على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، أحرزهما النجم الصاعد جواو بيدرو، ليبلغ النهائي الثالث له في تاريخ البطولة.

تشيلسي في سعيه للقب ثانٍ.. وتاريخ من المواجهات النهائية

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن خسر لقب نسخة 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي، وتُوّج بلقبه الأول في نسخة 2021 بعد فوز مثير على بالميراس بنتيجة 2-1.

ويأمل "البلوز" في تكرار إنجاز 2021 ومعادلة رقم فريقي كورينثيانز وبايرن ميونيخ في عدد مرات التتويج بلقب مونديال الأندية (لقبان لكل منهما)، فيما يظل ريال مدريد على القمة بخمسة ألقاب.

موعد نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تُقام مباراة النهائي بين باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم نقل اللقاء حصريًا عبر شبكة "DAZN" التي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل مجاني، كما ستُذاع المباراة على القمر الصناعي نايل سات من خلال قناة "MBC مصر 2".