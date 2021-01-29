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مرأة

علامات تشير الى أمراض القلب.. أبرزها ضيق التنفس

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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آية التيجي
تشمل الأمراض التي تقع تحت مظلة أمراض القلب أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي، عدم انتظام ضربات القلب،، وقد تختلف أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال والنساء، على سبيل المثال ، الرجال أكثر عرضة للإصابة بألم في الصدر ؛ النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى إلى جانب عدم الراحة في الصدر، مثل ضيق التنفس والغثيان والتعب الشديد.




ويمكن ايضا ان يتسبب عدم انتظام ضربات القلب في ان ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو غير منتظمة، الامر الذي يظهر على هيئة مجموعة من الاعراض الواضحة.


وهناك بعض الاعراض والعلامات التي يمكن ان تنذرك وتشير الى الاصابة بأمراض القلب المختلفة، وفقا لما نشر في موقع "mayoclinic" الطبي.


وإليكم ابرز الأسباب والأعراض وراء الاصابة بأمراض القلب، وتشمل :

ألم في الصدر وضيق في الصدر وضغط على الصدر وانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)

ضيق في التنفس

ألم أو تنميل أو ضعف أو برودة في ساقيك أو ذراعيك إذا كانت الأوعية الدموية في تلك الأجزاء من الجسم ضيقة

ألم في الرقبة والفك والحلق وأعلى البطن أو الظهر

ترفرف في صدرك

تسارع ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

بطء ضربات القلب (بطء القلب)

دوار

دوخة

الإغماء  أو الإغماء القريب
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