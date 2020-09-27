طبيب روسي: تسبب النوم على الجانب الأيسر في أمراض القلب خرافات

يتداول البعض إشاعات حول السبب الذي ينتج عنه أمراض القلب، ويميل بعض الأشخاص إلى أسباب خرافية قد يكون أبرزها النوم على الجانب الأيسر بأنه السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض ضعف عضلة القلب - من وجهة نظرهم - ولكن يوضح أحد الأطباء الروس مدى صحة تلك الخرافات.











حسب ما ورد في "سبوتنيك"، أكد الطبيب الروسي يفجيني سليختو، أن النوم على الجانب الأيسر للإنسان لا يسبب أي مشكلة، فهي مجرد شائعات وخرافات تاريخية يتناقلها البعض لتفسير أـمراض القلب.











وأكد الطبيب أن الطب تقدم، وأن التحليلات الطبية تؤكد أن النوم على الجانب الأيسر للإنسان لا يسبب أي أزمة أو أي خطورة على القلب، وجميعها خرافات.





وأوضح أنه من خلال دراسة أعلن عنها منذ فترة على بعض مرضى القلب، وكان من ضمن الأسئلة في تلك الدراسة: "هل ينامون على الجانب الأيسر؟"، فكان 70% من الإجابات لا، و15% أحيانا، و15% نعم.





وتوصلت الدراسة إلى أن النوم على الجانب الأيسر لا يسبب أي مشكلة في عضلة القلب على الإطلاق، بل إن تناول الطعام الدسم وشرب المنبهات بكثرة قبل النوم مباشرة هو ما قد يعرض الإنسان للخطر بشكل كبير.