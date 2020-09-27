AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طبيب روسي: تسبب النوم على الجانب الأيسر في أمراض القلب خرافات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
يتداول البعض إشاعات حول السبب الذي ينتج عنه أمراض القلب، ويميل بعض الأشخاص إلى أسباب خرافية قد يكون أبرزها النوم على الجانب الأيسر بأنه السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض ضعف عضلة القلب - من وجهة نظرهم - ولكن يوضح أحد الأطباء الروس مدى صحة تلك الخرافات.


حسب ما ورد في "سبوتنيك"، أكد الطبيب الروسي يفجيني سليختو، أن النوم على الجانب الأيسر للإنسان لا يسبب أي مشكلة، فهي مجرد شائعات وخرافات تاريخية يتناقلها البعض لتفسير أـمراض القلب.


وأكد الطبيب أن الطب تقدم، وأن التحليلات الطبية تؤكد أن النوم على الجانب الأيسر للإنسان لا يسبب أي أزمة أو أي خطورة على القلب، وجميعها خرافات.
 

وأوضح أنه من خلال دراسة أعلن عنها منذ فترة  على بعض مرضى القلب، وكان من ضمن الأسئلة في تلك الدراسة: "هل ينامون على الجانب الأيسر؟"، فكان 70% من الإجابات لا، و15% أحيانا، و15% نعم.
 

وتوصلت الدراسة إلى أن النوم على الجانب الأيسر لا يسبب أي مشكلة في عضلة القلب على الإطلاق، بل إن تناول الطعام الدسم وشرب المنبهات بكثرة قبل النوم مباشرة هو ما قد يعرض الإنسان للخطر بشكل كبير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها الأوضاع الخاطئة ونوع المرتبة.. اكتشف أسباب آلام الكتف عند النوم

6 طرق بسيطة لتقوية عضلة القلب

أكثر من ساعة.. الحصول على قيلولة يصيبك بهذا المرض المزمن

ما بعد كورونا.. دراسة تكشف ظهور مشاكل فى الرئة لدى المتعافين.. ومعرفة هذه الأعراض تمكنك من النجاة

ترشيحاتنا

بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا.. فيديو

السيسي يكشف سبب توقف أعمال إنشاء مجمع مسطرد لـ10 سنوات.. فيديو

خاص .. تسريبات صفقة الأهلي الجديدة تشعل الغضب فى وادي دجلة

مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

الطيران المدني الكويتي: التشغيل التجاري لمطار الكويت مع 9 دول فقط حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور