في يومه العالمى.. روشتة جمال شعبان للوقاية من أمراض القلب

يحتفل العالم فى يوم ٢٩ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي كل عام باليوم العالمي للقلب للتوعية بأهميته وكيفية الوقاية من اشهر الامراض وعلاجها .





ومن بين الأسئلة المتكررة بين الناس عن الوقاية من أمراض القلب هى كيفية الحفاظ عليه، وللإجابة على هذا السؤال قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق روشتة تساعد فى الحماية من عدد كبير من امراض ومشكلات القلب ببعض العادات الحياتية.

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- الاهتمام بالحركة والنشاط لأن له فوائد متعددة .

- حافظ على الضغط ومعدل السكر والكوليسترول في الدم .

- حافظ علي سلامتك النفسية وتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة .

- ( المعدة بيت الداء ) ( نأكل لنعيش ؛ لا نعيش لنأكل ) ولو تأملنا ( نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ) لوجدناها جامعة للمعنى الصحيح أي لا نشبع الشبع الزائد الذي يضر ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما ؛ لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء

- تناول فى الإفطار كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنم بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك .

- ( أكلات هامة ) خلق الإنسان من تراب فالعناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم كالتمر وزيت الزيتون والتين واحذر أن تضعه على النار لأنه يتحول لسمن إذ تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني )

- ( الحركة بركة ) إن الحياة التي نحياها صارت سريعة وسهلة لم تعد الحركة موجودة كالسابق ، ولو تأملنا في ديننا لوجدنا معظم عباداتنا مبنية على الحركة فالصلاة ركوع وسجود وقيام والعمرة والحج طواف وسعي ومشي لمنى وغيرهما من الحركات وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي الهرولة ، والقلب ينشط مع الحركة وعضلاته تقوى وشرايينه تتمدد .

- ( الكرش ممهد لأمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية ) فعلينا التخلص منه ؛ لذا الحركة مع توازن الطعام تعمل على انخفاضه .

- ( التدخين ) المدخن الأول والمدخن الثاني ( السلبي ) التدخين بيد الآخر هذا يجعلك مدخنا وهذا مما يعرض قلبك للخطر .

- ( المخدرات ) لا بد من المكاشفة حتى نستأصل هذا الفعل فهناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو وتناول الحبوب وهي مما يضر القلب جدا ويعرض حياتك للخطر " كن ذا إرادة وإذا عزمت فتوكل على الله وأقلع من الآن وليس غدا".

- خطورة الإسبرين تكون عند بدون إشراف طبي

- لا تلجأ له للوقاية من أمراض القلب

- فهو خطر إن لم يكن بإشراف الطبيب ومن الخطـأ التسلهل في تناوله .

- تناول فيتامين سي إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسن المناعة .

- تخلص من سموم القلب وسموم الجسد علينا كذلك التخلص من سموم القلب كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر ؛

ولا بد من بناء لياقة روحية عالية فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به .