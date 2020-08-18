ماذا يحدث للقلب عند تناول الجرجير؟

الجرجير من الخضراوات الصليبية، فيعتبر أى نظام الغذائي غني بالخضروات الصليبية قد يفيد صحة القلب ، حيث ربطت مراجعة للدراسات التي أجريت على أكثر من 500000 فرد تناول الجرجير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪ .





يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين. ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الكاروتينات بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فمضادات الأكسدة تحسن صحة القلب، كما أظهرت الدراسات أن المستويات العالية من الكاروتينات لا تحمي فقط من الإصابة بأمراض القلب ولكنها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .





اقرا ايضا..





كشف موقع healthline، أن يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل صلابة وسمك الأوعية الدموية، كما ثبت أن النترات الغذائية تخفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الدم.





علاوة على ذلك ، قد يساعد الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول ، مما يحسن صحة القلب، في دراسة استمرت 10 أيام على الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، أدى العلاج بمستخلص الجرجير إلى خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 34٪ والكوليسترول الضار LDL بنسبة 53٪ .







