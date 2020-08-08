زيادة القدرة الجنسية الأبرز.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يوميا

يعد الجرجير من الخضروات المهمة التي لايمكن ان نتجاهلها ، لأهميتها في حياتنا وعلي الصحة العامة والتي يمكن تقديمها يوميا علي الغداء او العشاء وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد غير متوقعة عن الجرجير
*يساعد علي ضبط مستوي الكوليسترول بالدم وكذلك ضغط الدم .
*يعمل علي حماية العين لاحتوائه علي الليوتين .
*تحسين الذاكرة والوظائف العقلية كما يساعد في تأخر الشيخوخة .
* يزيد من الطاقة الجنسية ويعزز الخصوبة .
*يزيد من انتاج لبن الام .
*مدر للبول .
*يقلل من نزيف اللثة والاسنان .
*علاج القشرة و تساقط الشعر ( وذلك بعصر الجرجير في الخلاط وتصفيته ثم وضعه علي الشعر لمدة 6 الي 8 ساعات ثم غسل الشعر وتصفيفه )
*كما استخدم الجرجير لعدة قرون في علاج الصداع النصفي والاكزيما وفقر الدم (الانيميا ) والسل وامراض الكلي والكبد .
وبفضل احتواء الجرجير علي كمية كبيرة من اليود فانه له تأثير علي تقوية الغدة الدرقية وبالتالي فهو مفيد لمرضي الغدة الدرقية .
*طارد للبلغم .