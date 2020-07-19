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الجرجير بالبنجر .. طبق سلطة فاخر يرفع المناعة ويحارب السرطان

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:01 ص
إليك طبق سلطة فاخر
إليك طبق سلطة فاخر يرفع المناعة ويحارب السرطان
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أسماء عبد الحفيظ

فى زمن انتشار الفيروسات والأمراض يعاني الكثير من مشكلة ضعف المناعة، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة ترفع المناعة وتحارب السرطان.

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر

جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم  شرائح فلفل الوان

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر

* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي

فوائد الجرجير

وذكر موقع   " watercress" أن بعض الأطعمة تمتلك تأثير قوى فى حماية القولون من الاصابة بالسرطان بل وعلاجه أبرزها الجرجير لاحتوائه على مركبات فعالة.


ويحتوى الجرجير على كميات كبيرة من مركب  ايزوثيوسيانات فينيل إيثيل (PEITC)  والذى يتداخل مع بروتين مهم في تطور السرطان.
تقوم بإيقاف تشغيل إشارة عامل نقص الأكسجة الناقص (HIF) وهي إشارة خاصة بانتشار الأورام السرطانية إلى الأوعية الدموية الأخرى داخل الجسم.


وبهذه الطريقة تتمكن مركبات الجرجير من تجويع الورم ومنع نموه وجعل انتشاره أبطأ.

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