بأقل مجهود.. 6 حيل لإنقاص الوزن بشكل أسرع وأطعمة تحول جسمك لماكينة حرق وريجيم مذهل لرفع المناعة وإنقاص الوزن

بأقل مجهود.. 6 حيل لإنقاص الوزن بشكل أسرع

منها التفاح.. أغذية تساعدك على فقدان دهون البطن

ريجيم مذهل لرفع مناعتك وإنقاص وزنك











مضاعفات كثيرة تتسبب فيها إصابتك بالسمنة وزيادة الوزن، أبرزها مخاطر الإصابة بالسكرى وأمراض القلب، فإذا قررتِ التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتيها طوال الفترة الماضية، إليك أطعمة صحية يمكنك إدخالها في خطة نظامك الغذائي لفقدان دهون البطن بشكل أسرع، وأطعمة سحرية لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك إدخالها في خطة نظامك الغذائي لفقدان دهون البطن بشكل أسرع، وأسرع ريجيم للحفاظ على مناعتك وإنقاص الوزن بشكل أسرع.













حيل لفقدان الوزن أسرع



أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من العدوى بفيروس كورونا القاتل، فإذا قررتِ إنقاص وزنك إليك حيل سريعة تساعد على بشكل أسرع والبقاء بصحة جيدة إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد" ابدئى من الآن فى تطبيقها. وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندىالسمنةمضاعفات فقدان الوزن بشكل أسرع والبقاء بصحة جيدة إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد" ابدئى من الآن فى تطبيقها.







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تناول وجبات خفيفة صحية

من المحتمل أن الانتظار حتى تشعر بالجوع الشديد سيجعلك تأكل أكثر ومن المحتمل أن تأكل بسرعة وهو أمر غير موصى به بالتأكيد. من المحتمل أن الانتظار حتى تشعر بالجوع الشديد سيجعلك تأكل أكثر ومن المحتمل أن تأكل بسرعة وهو أمر غير موصى به بالتأكيد.



حافظ على وجبات خفيفة صحية مثل بذور عباد الشمس واللوز والتفاح المقطعة ومقرمشات القمح الكامل والجبن قليل الدسم في متناول اليد وتناولها كل بضع ساعات.



النوم أكثر

الحصول على الراحة المناسبة مهم جدًا لجسمك ليعمل بشكل جيد، والدراسة وجدت أن من يتبع نظاما غذائيا استهلك 6٪ سعرات حرارية أقل عندما حصل على ما يكفي من النوم.



اضحك! الضحك يعطي الجسم تمرينا هوائيا صغيرا، يسبب ضربات القلب بشكل أسرع مما يزيد من الدورة الدموية في الجسم.

الضحك يعطي الجسم تمرينا هوائيا صغيرا، يسبب ضربات القلب بشكل أسرع مما يزيد من الدورة الدموية في الجسم.



الضحك الشديد لمدة ساعة تقريبًا يحرق عددًا من السعرات الحرارية تقريبًا مثل رفع الأثقال لمدة 30 دقيقة.









فقدان الوزن بشكل أسرع

بجانب الحيل السابقة إليك مجموعة أطعمة تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.







تناول الكثير من الشاي

الشاي هو الخيار الأفضل، يحتوي الشاي (خاصة الشاي الأخضر ) على العديد من مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن و حرق الدهون . كميزة إضافية، يساعد الشاي الأخضر على الحماية من السرطان أيضًا.



تناول الحساء "الشوربة"

وجدت دراسة حديثة أن تناول وعاء من الحساء قبل الوجبة يمكن أن يساعد في كبح شهيتك.



تناول الطعام الحار

يمكن أن يزيد تناول الطعام الحار مؤقتًا من عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 8٪، مما يزيد من سرعة حرق السعرات الحرارية في جسمك.



أيضا، لوحظ أن تناول الطعام الحار يشجع الناس على تناول الطعام ببطء، وهو أمر جيد لعملية التمثيل الغذائي.





القهوة الخضراء

تحتوى على حمض الكلوروجينيك، مما يقلل من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، وبالتالي حرق الدهون المتراكمة، علاوة على ذلك، يحفز هذا الحمض النشاط الأيضي للكبد، مما يجعله يحرق المزيد من الدهون والتخلص من السموم فى لمح البصر.











يمكنك تناول فنجان من القهوة الخضراء في الصباح على معدة فارغة، وستلاحظ قريبًا تغييرات إيجابية في بطنك.





التفاح

التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذا فهو طعام مثالي لحرق دهون البطن.

















الموز









يمكنك الحصول على موزة كلما شعرت بالجوع بين الوجبات، بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من حلويات الموز الصحية التي يمكنك تجربتها.





الحمضيات

إنها حقيقة معروفة أن الحمضيات غنية بفيتامين ج، مما يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة أكبر، قم بتضمين البرتقال والجريب فروت وماء الليمون بين الوجبات.









ريجيم لإنقاص الوزن ورفع مناعتك

بجانب النصائح السابقة، إليك ريجيم سريع وصحى لفقدان الوزن بشكل أسرع وفى الوقت نفسه حماية جهازك المناعى يخلصك من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندى.







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الإفطار الساعة الثامنة صباحا:

كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل + قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل + قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن



الغداء

اليوم الأول: علبة تونة + سلطة + رغيف سن

اليوم الثاني: 8 ملاعق فول + سلطة + رغيف سن اليوم الثالث: نصف كيلو سمك + 4 ملاعق أرز + سلطة اليوم الرابع: ربع فرخة مشوية + خضار سوتيه + سلطة

اليوم الخامس + السادس + السابع: شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه





بعد ساعتين

كوب من بذور الكتان

العشاء

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى

للحصول على نتائج ملحوظة، تناول 3 تفاحات على الأقل يوميًا، يمكنك مضاعفة التأثير السحري إذا تناولت تفاحًا أو دقيق الشوفان مع شرائح التفاح على معدة فارغة.يعد الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات، يمكن أن يساعدك موزة واحدة يوميًا على كسب معركة فقدان الوزن.